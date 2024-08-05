Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за поддержки туарегов

Власти Мали приняли решение полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Поводом для такого шага стала поддержка Киевом местных повстанцев, которые учинили засаду бойцам частной военной компании "Вагнер" в конце июля. Заявление правительства опубликовал портал aBamaco.

По мнению Бамако, действия Незалежной квалифицируются как поддержка международного терроризма и нарушение суверенитета. Лидеры Мали также намерены обратиться в международные органы с целью призвать к ответственности страны, оказывающие помощь Украине.