Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за поддержки туарегов
Власти Мали приняли решение полностью разорвать дипломатические отношения с Украиной. Поводом для такого шага стала поддержка Киевом местных повстанцев, которые учинили засаду бойцам частной военной компании "Вагнер" в конце июля. Заявление правительства опубликовал портал aBamaco.
По мнению Бамако, действия Незалежной квалифицируются как поддержка международного терроризма и нарушение суверенитета. Лидеры Мали также намерены обратиться в международные органы с целью призвать к ответственности страны, оказывающие помощь Украине.
"Переходное правительство Республики Мали решительно осуждает эту украинскую агрессию и осуждает эту враждебность украинских властей, что противоречит позиции нейтралитета, которой придерживается Мали", — сказано в заявлении.
Напомним, что подразделения туарегов нанесли серьёзное поражение подразделению ЧВК "Вагнер" в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. После в ГУР Украины признались, якобы Киев внёс весомый вклад в гибель российских бойцов. Специалисты из Незалежной обучали личный состав повстанцев и делились разведданными.
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