Киев похвастался своим вкладом в операцию туарегов против ЧВК "Вагнер" в Мали В ГУР сообщили, что Украина причастна к атаке на ЧВК "Вагнер" в Мали 29 июля, 15:15 Отряд ЧВК "Вагнер" столкнулся с боевиками-исламистами. Обложка © Telegram / Grey Zone

Главное управление разведки (ГУР) Украины призналось, что участвовало в нападении туарегов-радикалов на бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали, предоставив для этого всё необходимое. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в интервью телеканалу "Мы — Украина".

"Повстанцы [туареги] получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас не самое подходящее время, чтобы раскрывать все детали боевой операции, однако действия украинской стороны якобы полностью соответствуют международным законам.

Напомним, колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос, который стал преемником погибшего Евгения Пригожина. В ЧВК подтвердили гибель товарищей и уточнили, что бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин.

Авторы Татьяна Миссуми