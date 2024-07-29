ЧВК "Вагнер" подтвердила гибель бойцов в Мали

Там рассказали, что бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Штурмовой отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным Пруд в первый день смог уничтожить большую часть радикалов и заставить бежать остальных. Однако затем произошла песчаная буря, которая позволила противнику провести перегруппировку и нарастить численность. ЧВК перебросила в этот район подкрепление. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями.