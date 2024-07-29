ЧВК "Вагнер" подтвердила гибель бойцов в Мали
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Мали. Обложка © Telegram / "Военный Осведомитель"
Представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" подтвердили гибель своих бойцов в Мали в ходе атаки боевиков туарегов. Полное заявление опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагера".
Там рассказали, что бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Штурмовой отряд под руководством Сергея Шевченко с позывным Пруд в первый день смог уничтожить большую часть радикалов и заставить бежать остальных. Однако затем произошла песчаная буря, которая позволила противнику провести перегруппировку и нарастить численность. ЧВК перебросила в этот район подкрепление. В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями.
"Последняя радиограмма от "группы Пруда" поступила 27 июля в 17:10: «Остались втроем, продолжаем вести бой» Командир 13 Штурмового Отряда Сергей «Пруд» Шевченко погиб в бою.
«Последняя радиограмма от "группы Пруда" поступила 27 июля в 17:10: "Остались втроем, продолжаем вести бой". Командир 13-го Штурмового Отряда Сергей "Пруд" Шевченко погиб в бою", — говорится в сообщении "Разгрузки Вагнера".
Напомним, что колонна ЧВК "Вагнер" в Мали попала в засаду туарегов, стороны понесли серьёзные потери. Некоторые военные попали в плен, например один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. После гибели Евгения Пригожина он стал его преемником. Сам Пригожин погиб 23 августа прошлого года. Его самолёт потерпел крушение в Тверской области.