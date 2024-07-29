"Остались втроём, продолжаем бой": Как отряд ЧВК "Вагнер" бился в Мали и чем боевикам помогали украинские наёмники В Сети обсуждают драматический бой в Мали, где отряд ЧВК "Вагнер" столкнулся с боевиками-исламистами. Несколько дней они штурмовали позиции "музыкантов", часть отряда погибла, другую взяли в плен. 29 июля, 11:55 Обложка © Telegram / Grey Zone

ЧВК "Вагнер" уже долгое время действует в Мали. Против российских наёмников в регионе действуют два основных противника — сепаратистское "Координационное движение азавад", состоящее из туарегов, и группировка "Джебхат Наср аль-Ислам валь-Муслимин", связанная с "Аль-Каидой"*.

Начало операции

На конец июля местные власти и российские силы запланировали ряд рейдов против враждебных группировок. Интересующая нас колонна, судя по всему, выдвинулась 22 июля. 23-го числа автор канала Grey Zone Никита Белый, бывший в составе колонны, опубликовал свою последнюю запись. К ней было прикреплено фото вагнеровцев на фоне бронеавтомобиля. Позднее все бойцы на фото попали в плен или погибли.

Для Белого эта африканская командировка, судя по данным различных источников, должна была стать последней. Он отправил шкуры крокодилов и прочие местные сувениры домой к матери в Россию. RT пишет, что в планах Никиты было в последний раз съездить на передовую, а затем рассказать об участии Украины в африканском конфликте.

Удачное наступление

Фото © Telegram / ЧВК Вагнер

Выдвинувшись в сторону зоны, контролируемой противником, войска Мали и российские наёмники первоначально достигли успеха. Уже 23 июля была взята под контроль Бугесса. 25-го числа союзные войска столкнулись с силами противника в 20 километрах от конечного пункта маршрута — города Тин-Заутин на алжирской границе. В первый день сражения удалось прижать террористов к городу, несмотря на их численное превосходство. Сказалось огневое и тактическое превосходство официальных сил.

Песчаная буря на пути "Вагнера"

Но затем в пустыне началась песчаная буря, и стороны были вынуждены отступить и провести перегруппировку. Туареги, очевидно, используя лучшее знание местности, на следующий день нанесли удар первыми, несмотря на погодные условия. Количество террористов достигало 900 человек, наших наёмников было не более 100. Для оперативной помощи бойцам из тыловых районов была вызвана армейская авиация, которая не смогла отработать по позициям противника из-за всё той же погоды. Вертолёты были вынуждены снижаться, чтобы разглядеть хоть что-то в бесконечных облаках песка. Террористы воспользовались этим и на малой высоте подбили прибывший на подмогу Ми-24, он совершил вынужденную посадку.



Днём 27 июля наступила развязка. Последняя радиограмма от группы была получена в 17:10 и содержала сообщение: "Остались втроём, продолжаем вести бой". Бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" до конца выполнили свой долг. Командир группы с позывным Пруд погиб.

Последствия и судьба пленных

Видео с разгромленной колонной просочились в наши СМИ к вечеру. Террористы сфотографировались на фоне бронеавтомобиля, рядом с которым, возможно, делал фото Белый. Тело Никиты тоже спустя некоторое время опознали по фото- и видеоматериалам. Из примерно 100 человек группы 90%, то есть ~85–90, погибло, остальные попали в плен.

Террористы сфотографировались на фоне бронеавтомобиля, рядом с которым, возможно, делал фото Белый. Фото © Telegram / Военный обозреватель

Представители ДШРГ "Русич", близкие к "Вагнеру", считают, что у этой истории есть конкретные виновники: "Что произошло в Мали, является следствием того, что с командных должностей, несмотря на опыт, были убраны все умеющие воевать, но имеющие своё мнение командиры. А заменены были на людей удобных и без мнения. Произошедшие события были ожидаемы, и, как мы думаем, это только начало: подобная политика руководства компании, к сожалению, будет оборачиваться не успехом, но потерями".

Тем временем начала развиваться ситуация вокруг пленных. Выручать своих бывших сослуживцев бросился старый командир 13-го штурмового отряда с позывным Русич. Военный высказал готовность даже прибыть в Африку для их спасения. Туареги в соцсетях написали о решении передать пленных российских бойцов Украине, однако истинность этого сообщения остаётся под вопросом. По последней информации, произошёл выкуп всех пленных вагнеровцев у террористов.

Украинский след в Мали

Перед своей смертью Grey Zone хотел опубликовать фото украинских наёмников в Мали, как выяснили журналисты. Кроме того, у Белого была информация о том, что эти украинцы специализируются на работе с дронами и должны обучать туарегов использованию FPV-дронов. Вот что написано об использовании террористами дронов в итоговом заявлении "Вагнера": "В течение следующих двух дней (26–27 июля. — Прим. Life.ru) радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжёлым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAM".

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.