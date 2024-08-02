Во Франции выяснили, как Украина обучала террористов из Мали

Киевский режим обучал на Украине малийских боевиков из альянса сепаратистских группировок CSP-DPA. Об этом со ссылкой на свои источники в военных кругах Мали пишет французская газета Le Monde.

"По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащёнными взрывчаткой. <...> По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения", — говорится в материале.

Помимо этого, близкий к сепаратистскому движению источник рассказал журналистам, что обучение террористов работе с беспилотными летательными аппаратами проходило на территории малийской области Томбукту. В статье ещё говорится о том, что представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал связи повстанцев с украинскими властями, но не стал подтверждать информацию об обучении дронами, подчеркнув при этом, что для "противостояния противнику были использованы все материальные средства".