Во Франции выяснили, как Украина обучала террористов из Мали
Le Monde: Боевики из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения
Киевский режим обучал на Украине малийских боевиков из альянса сепаратистских группировок CSP-DPA. Об этом со ссылкой на свои источники в военных кругах Мали пишет французская газета Le Monde.
"По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащёнными взрывчаткой. <...> По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения", — говорится в материале.
Помимо этого, близкий к сепаратистскому движению источник рассказал журналистам, что обучение террористов работе с беспилотными летательными аппаратами проходило на территории малийской области Томбукту. В статье ещё говорится о том, что представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал связи повстанцев с украинскими властями, но не стал подтверждать информацию об обучении дронами, подчеркнув при этом, что для "противостояния противнику были использованы все материальные средства".
Напомним, колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. Впоследствии в ЧВК подтвердили гибель товарищей и уточнили, что бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. Помимо этого, представители киевского режима признались, что участвовали в нападении туарегов-радикалов на "вагнеровцев".
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