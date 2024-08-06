Из США "утекли" доказательства причастности Киева к атаке на вагнеровцев в Мали

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* разрабатывал план атаки на ЧВК "Вагнер" на территории Мали ещё с прошлого года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на слитые документы Агентства нацбезопасности США.