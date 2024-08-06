Из США "утекли" доказательства причастности Киева к атаке на вагнеровцев в Мали
Times: Глава ГУР Буданов* с 2023 года планировал атаку на "Вагнер" в Мали
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* на форуме "Украина. 2024 год". Обложка © AP / TASS
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* разрабатывал план атаки на ЧВК "Вагнер" на территории Мали ещё с прошлого года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на слитые документы Агентства нацбезопасности США.
Напомним, колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные попали в плен, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. Впоследствии в ЧВК подтвердили гибель товарищей и уточнили, что бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. Позже в истории появился украинский след, а затем и представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил участие Украины в подготовке атаки на ЧВК "Вагнер". Затем стало известно, что Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных формирований, которые воюют с центральным правительством. А вот украинский МИД опроверг заявление ГУР о причастности Украины к атаке на ЧВК "Вагнер".
* Внесён в список террористов и экстремистов.