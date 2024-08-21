Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма

Дипломаты сразу трёх африканских государств обратились к Совету Безопасности ООН с целью добиться реакции международного органа на поддержку Украиной терроризма на Чёрном континенте. Соответствующее письмо составили министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

"[Главы МИД] решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", — гласит документ.