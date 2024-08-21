Мали, Нигер и Буркина-Фасо осудили поддержку Украиной международного терроризма
Дипломаты сразу трёх африканских государств обратились к Совету Безопасности ООН с целью добиться реакции международного органа на поддержку Украиной терроризма на Чёрном континенте. Соответствующее письмо составили министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.
"[Главы МИД] решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель", — гласит документ.
Уагадугу, Бамако и Ниамей потребовали от Совбеза ООН "взять на себя ответственность перед лицом намеренного выбора Украины поддержать терроризм, чтобы предотвратить эти подрывные действия, которые угрожают стабильности Сахеля или даже африканского континента".
Напомним, что в июле представитель ГУР Украины признался в причастности Киева к разгрому группы бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали. Незалежная обучала местных сепаратистов и предоставляла им разведданные. В ответ Бамако разорвало дипотношения с государством.
UN Photo / Evan Schneider