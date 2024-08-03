Украинцев готовят к новой беде из Африки: "Расслабляться не имеем права!" Глава "Укрэнерго" Кудрицкий предупредил о новых отключениях света из-за жары 3 августа, 12:25 Пожары в Николаевской области Украины. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Украинские власти готовы вновь отключать населению электричество, если 30-градусная жара вернётся, так как сейчас энергетическая система страны находится в полуразрушенном состоянии. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Виктор Кудрицкий.

"Но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами — тоже. Жара выше 30 градусов ещё может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться", — написал он в соцсетях.

Кудрицкий заверил, что киевские власти пытаются решить проблему, в частности создавая технические возможности для потребления электроэнергии из Польши и других стран ЕС.

Согласно прогнозам синоптиков, в скором времени с воздушными массами из Африки на Украину придёт аномальная жара, которая местами будет доходить до 34–38 градусов. Её пик придётся на 5–15 августа, а со второй половины последнего летнего месяца ожидается постепенное понижение температуры.

Авторы Татьяна Миссуми