Нардеп позвал ноющих от жары украинцев к колодцам и открыл "портал в ад"

Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев "не делать трагедии" из-за аномальной жары, несмотря на невозможность использования кондиционеров из-за отсутствия электричества. В качестве альтернативы нардеп предложил охладиться с помощью ведра воды из колодца или пруда.

"Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "несносной" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии там, где её точно нет", — приструнил чиновник "обнаглевший" народ.

Его пост вызвал шквал критики в комментариях, после чего Гетманцев решил просто удалить пост из соцсетей, однако интернет помнит всё.