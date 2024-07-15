Нардеп позвал ноющих от жары украинцев к колодцам и открыл "портал в ад"
Нардеп Гетманцев предложил украинцам ведро и колодец вместо света и кондиционера
Председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев "не делать трагедии" из-за аномальной жары, несмотря на невозможность использования кондиционеров из-за отсутствия электричества. В качестве альтернативы нардеп предложил охладиться с помощью ведра воды из колодца или пруда.
"Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "несносной" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело. Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии там, где её точно нет", — приструнил чиновник "обнаглевший" народ.
Его пост вызвал шквал критики в комментариях, после чего Гетманцев решил просто удалить пост из соцсетей, однако интернет помнит всё.
Интересно, сидел ли сам Гетманцев в пруду, колодце или ведре в момент написания поста, или же у него дома другие правила на электричество, нежели у простых сограждан. Ведь ранее глава ассоциации "Энергоэффективные города Украины" призвал каждую украинскую семью на свои деньги закупать энергооборудование, чтобы не сидеть без света. По его словам, цена вопроса — какие-то "смешные" три-четыре тысячи долларов.
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