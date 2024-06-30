Украинцев призвали раскошелиться на несколько тысяч долларов для стабильной подачи электричества

Как считает Павлюк, это единственная возможность не остаться жителям без электричества. По его мнению, в каждом доме "должна быть техника, которая накапливает энергию, например, с солнечных батарей либо при пиках производства, когда цена за киловатт ниже". Эксперт объяснил, что только такие меры помогут восполнить энергодефицит на Украине. Выходит, что Павлюк намекает на то, что никакой помощи от государства гражданам не светит.