Украинцев призвали раскошелиться на несколько тысяч долларов для стабильной подачи электричества
Эксперт Павлюк: На Украине каждая семья должна сама покупать энергооборудование
Директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что каждой семье в стране нужно купить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов. Об этом в телеграм-канале сообщает издание "Страна.ua".
Как считает Павлюк, это единственная возможность не остаться жителям без электричества. По его мнению, в каждом доме "должна быть техника, которая накапливает энергию, например, с солнечных батарей либо при пиках производства, когда цена за киловатт ниже". Эксперт объяснил, что только такие меры помогут восполнить энергодефицит на Украине. Выходит, что Павлюк намекает на то, что никакой помощи от государства гражданам не светит.
Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС России по энергетической инфраструктуре. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов. Ущерб киевской энергетике превысил уже миллиард долларов. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества. Тем временем Украина бьёт рекорды по импорту электричества из Европы.
ТАСС / Алексей Белкин