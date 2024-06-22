Украинцам пообещали холодные батареи в грядущий отопительный сезон

По словам исполнительного директора компании "ДТЭК" Дмитрия Сахарука, украинцы в предстоящую зиму могут столкнуться с режимом электроснабжения, при котором электроэнергия будет недоступна около 20 часов в день. Его слова передаёт CNN.

"Если мы не восстановим повреждённые электростанции, если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределённую генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырёх часов в день", — сказал Сахарук, напомнив, что отопление в дома граждан нужно будет дать через 120 дней.