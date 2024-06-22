Украинцам пообещали холодные батареи в грядущий отопительный сезон
Подача электричества на Украине зимой может составить менее 4 часов в сутки
По словам исполнительного директора компании "ДТЭК" Дмитрия Сахарука, украинцы в предстоящую зиму могут столкнуться с режимом электроснабжения, при котором электроэнергия будет недоступна около 20 часов в день. Его слова передаёт CNN.
"Если мы не восстановим повреждённые электростанции, если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределённую генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырёх часов в день", — сказал Сахарук, напомнив, что отопление в дома граждан нужно будет дать через 120 дней.
Напомним, с каждым днём на Украине ухудшается ситуация с электричеством. В стране уже ввели вечерние лимиты на его потребление. Некоторые энергетические объекты уничтожены без возможности восстановления. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. Недавно член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупредил, что Киев не сможет отремонтировать все повреждённые объекты энергетики до наступления зимы.