Беспощадный и разрушительный: Украине предрекли новый майдан
Депутат Рады Шевченко предрёк Украине майдан из-за требований по электричеству
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Украину в скором времени ждёт новый майдан, но более разрушительный и беспощадный. Виной тому — недавний призыв к украинцам закупить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов. Такой прогноз сделал депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
"Наверное, нас ждёт новый майдан. Ещё более беспощадный и ещё более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока ещё живущей за счёт помощи Запада", — написал нардеп в телеграм-канале.
Шевченко указал, что не все могут позволить себе такое дорогостоящее оборудование. Более того, все решения власти в энергетической области противоречат законам рыночной экономики, ведь такие высокие тарифы просто несоизмеримы с доходами большинства украинцев.
Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС России по энергетической инфраструктуре. В "Укрэнерго" уже отмечали, что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов. Ущерб киевской энергетике превысил уже миллиард долларов. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества. Тем временем Украина бьёт рекорды по импорту электричества из Европы.