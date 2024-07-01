Беспощадный и разрушительный: Украине предрекли новый майдан

Украину в скором времени ждёт новый майдан, но более разрушительный и беспощадный. Виной тому — недавний призыв к украинцам закупить энергетическое оборудование на три-четыре тысячи долларов. Такой прогноз сделал депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

"Наверное, нас ждёт новый майдан. Ещё более беспощадный и ещё более разрушительный. И триггером для этого станет полный крах экономической стабильности. Пока ещё живущей за счёт помощи Запада", — написал нардеп в телеграм-канале.