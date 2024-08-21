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21 августа, 14:52

Сквер ИГ* или кафе Аль-Каиды*? Захарова осудила решение Киева поставить памятник террористу Дудаеву

Захарова предрекла Украине появление скверов и кафе в честь других террористов

После открытия памятной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву в Ивано-Франковске в других городах Украины могут появиться памятники иным представителям террористических организаций. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что дальше? Вот теперь есть на Украине доска в честь Джохара Дудаева, чего ждать после этого? Какого-нибудь сквера в украинском городе имени запрещённой ИГИЛ* ? Или кафе Аль-Каиды* не менее запрещённой или тупик Бен Ладена? Как следующая степень погружения уже под дно?» — отметила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, украинские власти во главе с Зеленским лихорадочно ищут новых кровавых героев, которых будут воспевать за ненависть к России и всему русскому. Она отметила, что киевский режим увековечивает не просто преступников, а убийц, забравших не одну мирную жизнь, тем самым раскрывая свою собственную сущность.

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Ранее Захарова назвала невозможными переговоры с «бандитской хунтой» после попытки ВСУ ворваться в Россию. По её словам, Киев ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя новые псевдоаргументы. Представитель МИД РФ отметила, что таким кровавым способом лидер киевского режима хочет поднять свой падающий рейтинг.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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