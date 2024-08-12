Украинские учителя призвали изучать в школах труды Бандеры
"24 канал": На Украине учителя призвали изучать в школах труды Степана Бандеры
Украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма, в частности, лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры. Как сообщает "24 канал", учителя также попросили включить в программу работы основоположника национализма и одного из лидеров национального движения Николая Михновского и идеолога Дмитрия Донцова.
Кроме того, активисты выступили против предложения Минобразования Незалежной ввести новый курс преподавания истории. Так, они требуют сохранить "Историю Украины" как самостоятельный предмет и не соединять его с дисциплиной "Всемирная история". По их мнению, необходимо сконцентрироваться на очищении от "антиукраинских нарративов".
К слову, ранее на Украине даже предлагали учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество". Политолог указывал, что такие идеи говорят о глобальных ценностных трансформациях в Незалежной.
* Запрещённая в России экстремистская организация.
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