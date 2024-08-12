Украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма, в частности, лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры. Как сообщает "24 канал", учителя также попросили включить в программу работы основоположника национализма и одного из лидеров национального движения Николая Михновского и идеолога Дмитрия Донцова.

Кроме того, активисты выступили против предложения Минобразования Незалежной ввести новый курс преподавания истории. Так, они требуют сохранить "Историю Украины" как самостоятельный предмет и не соединять его с дисциплиной "Всемирная история". По их мнению, необходимо сконцентрироваться на очищении от "антиукраинских нарративов".