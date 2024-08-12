Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 18:54

Украинские учителя призвали изучать в школах труды Бандеры

"24 канал": На Украине учителя призвали изучать в школах труды Степана Бандеры

Украинские преподаватели призвали на уроках истории в школах рассказывать ученикам о трудах идеологов украинского национализма, в частности, лидера экстремистского объединения "Организация украинских националистов"* (ОУН*) Степана Бандеры. Как сообщает "24 канал", учителя также попросили включить в программу работы основоположника национализма и одного из лидеров национального движения Николая Михновского и идеолога Дмитрия Донцова.

Кроме того, активисты выступили против предложения Минобразования Незалежной ввести новый курс преподавания истории. Так, они требуют сохранить "Историю Украины" как самостоятельный предмет и не соединять его с дисциплиной "Всемирная история". По их мнению, необходимо сконцентрироваться на очищении от "антиукраинских нарративов".

К слову, ранее на Украине даже предлагали учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество". Политолог указывал, что такие идеи говорят о глобальных ценностных трансформациях в Незалежной.

Украинские школьники стали чаще говорить по-русски
Украинские школьники стали чаще говорить по-русски

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Степан Бандера
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров