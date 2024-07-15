Украинские школьники стали чаще говорить по-русски

Популярность украинского языка среди школьников на Украине упала. Теперь на нём за пределами школьных стен говорят менее 40% учеников. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна" со ссылкой на исследования Госслужбы качества образования.

"Украинские школьники стали меньше использовать государственный язык. Если после начала полномасштабной войны родным украинский язык назвали 91% школьников, то за период 2023–2024 годов — 74% (падение на 17%). Аналогично этот показатель снизился среди учителей (с 93 до 82%) и родителей (с 94 до 86%)", — сказано в тексте публикации.

При этом число учеников, которые говорят по-украински на уроках и перерывах, снизилось на 8%. За пределами школы украинский язык предпочитают менее 40% детей. На западе страны таких 74%, а в восточной части — лишь 17%. Также на 11% упало число старшеклассников, которые следят за украиноязычным контентом в Интернете. На 12% стало меньше тех, кого в принципе волнует язык контента.

Причина такого падения популярности мовы, считают исследователи, заключается в том, что в этом году опросы проводились преимущественно среди городских жителей, которые традиционно в большей степени предпочитают русский язык украинскому.