Украинка потребовала уволить глухонемого таксиста за отказ говорить на мове

В Житомире пассажирка такси пожаловалась на водителя, который "игнорировал" её замечания о беседе на украинской мове. Подробности инцидента сообщает издание "Страна.ua".

Украинка потребовала уволить глухонемого таксиста, потому что он не говорит на мове. Фото © Telegram / Политика страны

Некая разгневанная Татьяна накатала жалобу с требованием уволить таксиста, который, по её словам, "нарушил закон "о языке", то есть отказывался общаться на государственном языке Незалежной". Однако ответ службы поддержки расставил все точки — водитель, как оказалось, был глухонемым. При этом в заказе также было упомянуто о его особенности.

"Татьяна, добрый день! Мы сожалеем о том, что у вас не сложилась коммуникация с водителем. Просим обратить внимание, что при заказе такси было указано, что вас обслужит водитель с нарушением слуха. Он не говорит ни на каком языке", — ответили Татьяне в поддержке службы такси.