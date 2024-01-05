На Украине задержали сына экс-судьи, нецензурно спевшего про Зеленского и СБУ

На Украине за публикацию видео с оскорблениями в адрес Владимира Зеленского и силовых структур, а также стрельбу из пистолета задержан сын судьи в отставке из Винницы Дмитрий Чезганов. Об этом сообщает издание "Военный курьер".

Сын экс-судьи из Винницы спел песню с нецензурными оскорблениями в адрес Зеленского и силовиков, а потом стрелял на улице из пистолета. Видео © Telegram / "Политика страны"

В частности, в песне, опубликованной Чезгановым в запрещённой в России соцсети, говорится, что он "*** СБУ, МВД, ВРУ и Зеленского лично три раза". По информации СМИ, при обыске у него были найдены несколько гранат и пистолет. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мать Чезганова подала в отставку с должности судьи в 2017 году и была известна своими скандальными решениями.