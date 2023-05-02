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2 мая, 09:56

Политолог: Идея вручать орден Бандеры говорит о ценностных трансформациях на Украине

Политолог Туманян оценил инициативу учредить на Украине орден Степана Бандеры

Инициатива учредить орден националиста Степана Бандеры говорит о серьёзных ценностных трансформациях на Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян.

По его словам, часть населения Украины крайне радикализировалась, находясь под информационным давлением киевских властей с подконтрольными им ЦИПСО и центрами политического анализа. Особенно такие трансформации заметны в западных регионах страны, которые традиционно испытывают кризис национальной идентичности и подъём националистических настроений, подчеркнул эксперт. Как он указал, создание такой инициативы, тем более в виде петиции, говорит о том, что даже этот шаг используется как своеобразная политтехнология.

"Не факт, что инициатива была создана простым обывателем. Скорее всего, это сделано для того, чтобы показать, что идея низовая и соответствует настроениям граждан. Таким образом, можно будет ввести орден как символ сплочённости граждан вокруг "важной исторической фигуры" и "национальной идеи". А киевские власти смогут мотивировать необходимость его введения не тяготением к националистическим идеям, а исполнением воли народа", — поведал Туманян.

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Таким образом, всё получится завернуть под стандартную формулу принятия политических решений Vox populi, vox Dei (голос народа — голос Бога), заметил политолог. При этом он не исключил, что инициатива исходит от активистов с националистическими предпочтениями. Пласт таких граждан, продолжил Туманян, присутствует на Украине с момента развала СССР и "систематически подпитывается новыми "смыслами" от киевской пропагандистской машины и западных интересантов".

"Однако вполне очевидно, что имеющийся на Украине "культ Бандеры" рано или поздно привёл бы к появлению медали или ордена, созданного в его честь. Сама технология выдвижения инициативы уже неважна. Важно только своевременно дать этому феномену адекватную характеристику и не допустить распространения идей фашизма и нацизма как в самой Украине, так и за её пределами", — заключил эксперт.

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Ранее на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением учредить новую государственную награду — орден националиста Степана Бандеры — для вручения военным "за героизм и мужество".

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ольга Годуненко
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