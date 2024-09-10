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10 сентября, 07:40

СМИ узнали о попытках Киева привлечь террористов к борьбе против России

Aydinlik: Украина собрался привлечь террористов к операциям против России

Киевские власти 18 июня провели в Идлибе (Сирия) переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (HTS*). Как пишет турецкая газета Aydınlık, Украина намерена привлечь боевиков к операциям против России.

Источники СМИ узнали, что Киев сотрудничал с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции, с её помощью в Сирии проводились тайные операции против российских войск. Теперь же украинские власти пошли дальше и установили отношения с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Известно, что киевская администрация, которая начала испытывать серьёзную нехватку солдат в войне с Россией, ищет новые подкрепления для фронта. В этом контексте неудивительно, что Киев, который сначала опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией PПK, обратился в HTS* с той же целью», — говорится в материале.

Источники издания сообщают, что украинская делегация призвала боевиков HTS* освободить радикальных чеченских и грузинских террористов в обмен на 75 беспилотников.

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А ранее французские СМИ узнали, что киевский режим обучал на Украине малийских боевиков из альянса сепаратистских группировок CSP-DPA. Также обучение террористов работе с беспилотными летательными аппаратами проходило на территории малийской области Томбукту.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Александра Вишнякова
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