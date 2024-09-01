В Буркифа-Фасо прошёл митинг против поддержки Украиной террористов в Африке
Протест в Буркина-Фасо против поддержки Украиной террористов. Обложка © Burkina24.ru
В Уагадугу, столице Буркина-Фасо, 31 августа прошла акция протеста против предполагаемой поддержки Украины террористических групп в Африке. Об этом сообщает издание Burkina24.
Протестующие утверждали, что действия Киева способствуют дестабилизации региона, включая такие страны как Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Акцию организовали коалиция Буркина – Россия, Панафриканские советы революции и Африканская сеть солидарности и развития.
Для символического завершения акции участники подожгли украинский флаг. Этот акт был представлен как способ «разорвать связи» между Африканским союзом и Киевом. Действия активистов привлекли внимание международных СМИ и стали предметом обсуждения в регионе.
Ранее дипломаты Мали, Нигера и Буркина-Фасо направили письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудили поддержку Украины международного терроризма. В документе, составленном главами МИД этих стран, утверждается, что украинские власти прославляют терроризм и призываются международный орган принять меры против поддержки терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель.