В Уагадугу, столице Буркина-Фасо, 31 августа прошла акция протеста против предполагаемой поддержки Украины террористических групп в Африке. Об этом сообщает издание Burkina24.

Протестующие утверждали, что действия Киева способствуют дестабилизации региона, включая такие страны как Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Акцию организовали коалиция Буркина – Россия, Панафриканские советы революции и Африканская сеть солидарности и развития.

Для символического завершения акции участники подожгли украинский флаг. Этот акт был представлен как способ «разорвать связи» между Африканским союзом и Киевом. Действия активистов привлекли внимание международных СМИ и стали предметом обсуждения в регионе.