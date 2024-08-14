Последствия курской бойни для Зеленского, гражданская война в США, отложенный удар по Израилю: обзор мировых событий на 14 августа Стартовал отбор кандидатов на замену Зеленского, когда Иран ударит по Израилю и кто станет президентом США Харрис или Трамп — в международном дайджесте Life.ru. 14 августа, 13:11 Главу киевского режима Владимира Зеленского решили поменять на Арсена Авакова. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse

Почему последствия атаки на курское приграничье снесут Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал ответственность за атаку на курское приграничье, упомянув при этом, что украинские силовики готовят некий план для территорий Курской области, где "проходит операция". Среди сценариев нападения на критически важные объекты может быть и теракт. Например, Зеленский использует "грязную бомбу" (оружие, предназначенного для распространения радиации на определённой территории). О ней сегодня упомянул начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на полях форума "Армия-2024". А значит, Зеленский подписывает себе смертный приговор. Следующим шагом западных кураторов может стать заметание следов.

В пресс-бюро СВР сообщили, что американцы могут заменить Зеленского хозяином карательных "эскадронов смерти" и экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым. В Белом доме относят к "сильным сторонам" Авакова тесные связи с украинскими националистическими формированиями. В России этот "кандидат" объявлен в розыск по уголовной статье. СМИ давно подозревают его в гомосексуальных наклонностях (видео с ним появилось в инфополе ещё до 2014 года).

"По поступающим в СВР данным, в американской элите растёт недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии всё громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", — следует из сообщения СВР.

Начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал Кириллов подтвердил, что у Украины уже есть "грязная бомба". Фото © Telegram / Zvezdanews

Латиноамериканизация киевского режима идёт полным ходом. Сначала президент-наркоман развязал войну, устроил геноцид и предоставил западным структурам землю, пустил солдат на органы. Теперь готовится к своей последней миссии, а его будущий сменщик — Аваков — продолжит хаотизировать остатки бывшей Украины.

— У Авакова опыт взаимодействия с нацистами и Вашингтоном как минимум на несколько лет больше, чем у Зеленского, и есть навыки выстраивания полноценной террористической диктатуры. Елена Панина Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ

Кто выиграет дебаты, а кто — президентские выборы в США

Кто выиграет в США сначала дебаты, а потом президентские выборы? Народ, настроенный голосовать за республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, готовится к проигрышу своего избранника. Победит Deep state (англ. "глубинное государство" — неизбираемые чиновники из ЦРУ, Пентагона, ФРС, Минюста и другие, которые влияют на принятие решений), полагает большинство политологов. Начнётся ли после поражения гражданская война — больной вопрос.

Экс-президент США Дональд Трамп готовится к дебатам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Накануне Илон Маск взял интервью у кандидата в президенты Дональда Трампа, а после заявил, что готов пообщаться и с Камалой Харрис. Однако штаб демократов вряд ли допустит прямое общение с остроумным Маском, максимум она ответит на несколько вопросов, которые предварительно хорошо отрепетирует, уверены эксперты. То же самое произойдёт и с дебатами между Трампом и Харрис, которые состоятся 10 сентября. Однако интервью с экс-президентом в первые часы посмотрело более 70 млн человек, а ролики с Харрис собирают даже полмиллиона просмотров.

До этого с 19 по 22 августа в штате Иллинойс в Чикаго пройдёт съезд Демократической партии, на котором её представители определятся с кандидатом на пост президента. Ранее американские СМИ писали, что действующий вице-президент Камала Харрис набрала большинство голосов на виртуальной "перекличке" партийных делегатов, которая прошла за две недели до мероприятия, после того как из предвыборной гонки выбыл действующий президент США Джо Байден. Задача съезда демократов — собраться и единогласно утвердить Харрис своим новым боссом.

В Америке достаточно много людей, недовольных результатами ещё прошлых президентских выборов, тем не менее не все готовы выйти на улицу и отстаивать свои права. Поэтому на съезде будет витать в воздухе ощущение безнаказанности. Это и есть демонстрация намерений: "Мы можем делать абсолютно всё, что нам заблагорассудится, и нам ничего за это не будет", — уверен политолог-американист Сергей Судаков.

Вице-президент США Камала Харрис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sir. David

Почему в президенты могут выбрать Харрис

Свежие опросы фиксируют рост популярности вице-президента Камалы Харрис. Более того, сейчас медийная машина Штатов, 80% СМИ которой принадлежат продемократически настроенной элите страны, постепенно разворачивает общественное мнение в её пользу.

— Мы наблюдаем политтехнологическую новацию. В публичном поле США создаётся портрет человека слова и дела. То есть при помощи манипуляций в СМИ формируется картинка не о реальной живой Камале Харрис, её высказываниях и поступках, а исключительно о необходимых ей характеристиках, которые, условно говоря, ей "приклеят". Соцсети и медиа, не без участия ИИ, позволяют спрятать живого человека и вместо него выставить нужный образ политика, — отметил в комментарии Life.ru политолог Сергей Судаков. — Все ошибки и проблемы такого кандидата прикормленные американские СМИ теперь не увидят.

По его словам, буквально ещё два месяца назад все говорили о том, что Камала Харрис — это провальный кандидат. Но в условиях отсутствия её интервью ситуация меняется, и рядовые избиратели начинают сомневаться, почему недавно они хотели отдать свои голоса Трампу. "Слушайте, а Камала не такая уж и плохая. Если посмотреть, сколько людей за неё идут, какие умные вещи она говорит", — начинают думать избиратели. Притом что сами избиратели лично от Харрис этого не слышали, но об этом рассказывают и пишут большинство СМИ.

В политике есть такая технология: если вы не знаете точно, на кого сослаться, а авторитеты у вас закончились, вы всегда можете сказать: "Так говорят". Сергей Судаков Политолог-американист

Сергей Судаков приводит в поддержку своим словам другой пример создания и продвижения аналогичной политической фигуры. Когда создавали образ Макрона, он должен был отвечать всем условиям современности в Европе: отношения с США, способность нравиться женщинам 50+, принадлежность к ЛГБТ.

Плюсы и минусы кандидатов на пост президента США

Какими ресурсами располагают кандидаты в президенты США. Инфографика © Life.ru

— У Харрис есть поддержка действующего правительства США, за ней стоит так называемый Deep state — система американской госбюрократии, также её поддерживают ТНК, которые обеспечивают ей более высокое финансирование, чем у Трампа. Плюс ко всему — за ней большинство американских СМИ. Западные союзники также поддержат Харрис, даже в случае фальсификации выборов. Как ранее поддержали Байдена после прошлых выборов. Молодой для политика возраст и её пол можно отнести также к выгодным характеристикам кандидата, — отмечает политолог Сергей Марков.

По его мнению, минусы Харрис — провал её работы над урегулированием ситуации на южной границе. Речь идёт о миграции, которую в США считают огромной проблемой. Первый свой визит к границе с Мексикой она совершила спустя почти год работы. Её некомпетентность по многим вопросам, странные высказывания и глупость, которые журналисты уже окрестили "словесным салатом", также снижают рейтинг. Она является кандидатурой американского истеблишмента, в то время как Трамп имеет поддержку населения.

К плюсам Трампа политолог отнёс его лидерство и поддержку в ключевых промышленных штатах, его известность в качестве популярного телеведущего и экс-президента. Также бывший глава США умеет прекрасно говорить и общаться с людьми. С точки зрения большинства американцев, он занимает выгодную позицию, которая близка населению США, — он давно обещает разобраться не только с нелегальной, но и с легальной иммиграцией. Он ещё и кандидат мира, который обещает вернуть мир на Украине, а граждане США боятся риска перерастания гибридной войны в формат ядерной. Рабочему классу нравится его намерение остановить экспансию Китая и вернуть в Америку производства.

Будет ли гражданская война в США

Вашингтонское болото неубиваемо, и выборы могут быть чудовищным образом фальсифицированы, считают эксперты. Почтовое голосование, избирательные карусели, голосование в ряде штатов людей без гражданства, возможность проголосовать без паспорта, без ID доказывают абсолютную безнаказанность ряда государственных акторов, ответственных в США за выборы.

Фильм, созданный Британией и США за 50 000 000 долларов, — "Падение империи" о гражданской войне в США — вышел весной этого года. В мире он собрал кассу более 112 000 000 долларов — посмотреть на самоубийство Америки пришли многие. Возможно, он намекает на подобный сценарий — гражданскую войну в США, но также может быть предупреждением республиканцам: "Даже не думайте выводить народ на улицу, даже если эти выборы будут категорически несправедливы для вас и вы проиграете", — полагает Судаков.

Лента британского режиссёра Александра Гарленда, которая предлагает возможный сценарий гражданской войны в США. Фото © Кадр из фильма "Падение империи", режиссёр Алекс Гарленд, сценарист Алекс Гарленд / Kinopoisk

Фильм английского режиссёра Алекса Гарланда о похождениях репортёров агентства "Рейтер", которые едут снимать осаждённого президента и становятся свидетелями его кончины, может содержать прогноз британских кругов, близких к Лейбористской партии, полагает консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффман.

По его словам, так они видят последствия разделения общества из-за кардинальной разницы во взглядах на некоторые политические вопросы. В основном такие конфликты присущи именно США, не раз нападавшим на другие государства и добиравшимся до их лидеров, которых демонстративно казнили. Вспомним последние войны в Ливии, Ираке и Югославии.

— Концептуально речь о гражданском конфликте может идти при столкновении с интересами населения, так называемого библейского пояса южных штатов США, который демократы чаще называют "ржавым". Вот такой сценарий развития внутренней войны более вероятен. И он, кстати, будет очень напоминать то, что было в США 160 лет назад. Тогда также столкнулись Север и Юг, всё началось с противостояния в вопросах, связанных с экономикой и внешней политикой, — напоминает Хоффман.

Но для этого в американском истеблишменте должен возникнуть серьёзный раскол, который потянет за собой раздрай и в обществе, когда будут сформированы две ожесточённые фракции, которые не согласны с происходящим в стране. Однако в ближайшей перспективе американские элиты связаны общими "вкусными" внешними целями — созданием плацдарма в Тихоокеанском регионе, подготовкой к полномасштабному противостоянию с Китаем; укреплением влияния США в Латинской Америке, Африке и Азии.

Отложенный удар Ирана по Израилю

Президент США Джо Байден заявил, что Иран воздержится от удара по Израилю, если к четвергу будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Напомним, ранее американские СМИ каждый день сообщали о прямом ударе, которым ответит Тегеран за убийство на своей территории лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании. До этого в совместном заявлении США, Франция, Германия и Великобритания призвали Иран прекратить угрозы нападения на Израиль. Что задумал Иран?

Убитый Израилем лидер политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sadik Gulec

Кандидат политических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов напомнил, что угроза Тель-Авива Тегерану превентивным ударом может быть нивелирована сотрудничеством Ирана и России, которая будет помогать Ирану в выстраивании комплекса эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны. Однако иранские эксперты полагают, что для выхода из тупика в Газе премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху нужна война.

The New York Times сообщала о том, что в Тегеране запросили у российской стороны поставку ЗРС С-400 в рамках подготовки к столкновению с Израилем. По словам журналистов, в Исламскую Республику уже началась отправка РЛС из состава комплекса.

Авторы Елена Стафеева