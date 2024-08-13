Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 20:44

"Настоящая дилемма": Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Байден заявил, что атаку ВСУ на Курскую область создаёт "настоящую дилемму"

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Действующий американский лидер Джо Байден прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, происходящее создаёт "настоящую дилемму". Заявление президента США приводит пресс-пул Белого дома.

В сообщении указано, что Байден поучает информацию о происходящем в российском приграничье каждые четыре-пять часов. Американский лидер также подчёркивает, что атака ВСУ создаёт "настоящую дилемму".

США и ЕС "благословили" Киев на атаку по территории России, пишут СМИ
США и ЕС "благословили" Киев на атаку по территории России, пишут СМИ

Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за все время их атаки на курское приграничье превысили 2 тысячи военных. Эту атаку открыто одобрил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а ООН попросило о доступе в Курскую область для проверки нарушений прав человека.

Оксана Попова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров