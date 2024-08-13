"Настоящая дилемма": Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Действующий американский лидер Джо Байден прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, происходящее создаёт "настоящую дилемму". Заявление президента США приводит пресс-пул Белого дома.

В сообщении указано, что Байден поучает информацию о происходящем в российском приграничье каждые четыре-пять часов. Американский лидер также подчёркивает, что атака ВСУ создаёт "настоящую дилемму".