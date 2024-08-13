"Настоящая дилемма": Байден впервые прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Байден заявил, что атаку ВСУ на Курскую область создаёт "настоящую дилемму"
Американский лидер Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Действующий американский лидер Джо Байден прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, происходящее создаёт "настоящую дилемму". Заявление президента США приводит пресс-пул Белого дома.
В сообщении указано, что Байден поучает информацию о происходящем в российском приграничье каждые четыре-пять часов. Американский лидер также подчёркивает, что атака ВСУ создаёт "настоящую дилемму".
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за все время их атаки на курское приграничье превысили 2 тысячи военных. Эту атаку открыто одобрил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а ООН попросило о доступе в Курскую область для проверки нарушений прав человека.