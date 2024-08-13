ООН просит о доступе в Курскую область для проверки нарушений прав человека

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушении прав человека со стороны ВСУ. Об этом журналистам заявила официальный представитель органа Равина Шамдассани. Она отметила, что без присутствия на месте очень сложно собрать информацию о происходящем в регионе.