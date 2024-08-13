ООН просит о доступе в Курскую область для проверки нарушений прав человека
Последствия одного из обстрелов Курской области со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит Россию о доступе в Курскую область, чтобы проверить заявления о нарушении прав человека со стороны ВСУ. Об этом журналистам заявила официальный представитель органа Равина Шамдассани. Она отметила, что без присутствия на месте очень сложно собрать информацию о происходящем в регионе.
"Мы запрашиваем у России доступ на её территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию", — сказала собеседница РИА "Новости".
Напомним, ВС РФ продолжают отражать атаку ВСУ на Курскую область. За эти дни противник успел показать всем своё истинное лицо. Например, он ведёт неизбирательную стрельбу по гражданскому населению приграничья и пытался сорвать эвакуацию. В МИД России призывали международные организации осудить террористический удар Киева.