Два украинских работника газовой станции "Суджа" в одноимённом городе Курской области пропали во время атаки ВСУ, пишет Mash. Ещё до начала спецоперации на объекте работали три сотрудника "Нафтогаза", однако в феврале 2022 года их осталось двое. Один придерживался "нейтральных" взглядов, а вот второй, говорят российские коллеги, — "либерал". Между ними временами вспыхивали политические конфликты — правда, лишь словесные.

Кабинет украинских газовщиков в городе Суджа. Фото © Mash

Несмотря на боевые действия, газовщики из Незалежной имели отдельный офис, увешанный жовто-балакитными "прапорами", "тризубами" и даже флагами США. Однако идиллия прекратилась, когда Киев решил ударить по мирному российскому региону.