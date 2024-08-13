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13 августа, 10:20

В Судже украинский газовщик получил пулю от солдата ВСУ за недовольство атакой на Курскую область

Mash: Пропавшие украинские газовщики из Суджи оказались эвакуированы в Сумы

Кабинет украинских газовщиков в городе Суджа. Обложка © Mash

Кабинет украинских газовщиков в городе Суджа. Обложка © Mash

Два украинских работника газовой станции "Суджа" в одноимённом городе Курской области пропали во время атаки ВСУ, пишет Mash. Ещё до начала спецоперации на объекте работали три сотрудника "Нафтогаза", однако в феврале 2022 года их осталось двое. Один придерживался "нейтральных" взглядов, а вот второй, говорят российские коллеги, — "либерал". Между ними временами вспыхивали политические конфликты — правда, лишь словесные.

Кабинет украинских газовщиков в городе Суджа. Фото © Mash

Кабинет украинских газовщиков в городе Суджа. Фото © Mash

Несмотря на боевые действия, газовщики из Незалежной имели отдельный офис, увешанный жовто-балакитными "прапорами", "тризубами" и даже флагами США. Однако идиллия прекратилась, когда Киев решил ударить по мирному российскому региону.

Однако они нашлись. На связь с телеграм-каналом вышел ещё один работник станции и поведал, что при попытке эвакуации в Сумы одному из них прострелили бедро. Оказалось, что "либерал" высказался против украинской операции. Официально украинцы до сих пор находятся в списках пропавших.

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Напомним, с 6 августа в некоторых районах Курской области продолжаются бои с отрядами ВСУ. За эти дни киевский режим потерял до 1,61 тысячи военных и 32 танка. При этом лишь накануне Владимир Зеленский признал факт нападения на регион РФ. Говоря о вражеской операции, президент России Владимир Путин заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.

Николай Рюмин
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