"Не заставит ждать": Захарова пообещала жёсткий ответ на атаки Киева на регионы РФ
Захарова: РФ призывает международные организации осудить теракты Киева
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Елена Игнатьева
Россия призывает международные организации осудить террористические атаки ВСУ на регионы страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Правда, она уверена, что ответом профильных структур окажется "стыдливое молчание".
"Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жёсткий ответ ВС России не заставит себя ждать", — добавила дипломат.
Напомним, ВС России продолжают отражать атаку ВСУ на приграничные районы Курской области. На этом фоне в нескольких регионах ввели режим КТО, к поиску диверсантов привлечена Росгвардия. За четыре дня украинская армия потеряла до 1120 человек и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Пострадали десятки мирных жителей, 17 из них находятся в тяжёлом состоянии. К слову, 10 августа ДРГ ВСУ пыталась зайти в Беловский район, но российские войска стабилизировали ситуацию.