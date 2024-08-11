"Не заставит ждать": Захарова пообещала жёсткий ответ на атаки Киева на регионы РФ

Россия призывает международные организации осудить террористические атаки ВСУ на регионы страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Правда, она уверена, что ответом профильных структур окажется "стыдливое молчание".

"Решительно осуждаем эти варварские террористические акты, нацеленные на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей. Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, понесут за них ответственность. Жёсткий ответ ВС России не заставит себя ждать", — добавила дипломат.