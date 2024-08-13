Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой обсуждалось нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область, заявил о поддержке киевского режима Брюсселем. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

"Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины", — заявил Боррель.