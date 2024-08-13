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13 августа, 19:51

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область во время встречи с Кулебой

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой обсуждалось нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область, заявил о поддержке киевского режима Брюсселем. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

"Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины", — заявил Боррель.

Стоит отметить, что до этого Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область. По словам дипломата, они сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия.

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Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за все время их атаки на курское приграничье превысили 2 тысячи военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алексей Соловьёв
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