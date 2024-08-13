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13 августа, 17:22

Кулеба отчитался перед Боррелем из ЕС о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Кулеба проинформировал Борреля о нападении на Курскую область

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отчитался перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", — говорится в публикации Кулебы.

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Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. По информации Минобороны России, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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