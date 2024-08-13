Кулеба отчитался перед Боррелем из ЕС о нападении на Курскую область

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отчитался перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", — говорится в публикации Кулебы.