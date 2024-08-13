Кулеба отчитался перед Боррелем из ЕС о нападении на Курскую область
Глава МИД Украины Кулеба проинформировал Борреля о нападении на Курскую область
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отчитался перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X.
"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", — говорится в публикации Кулебы.
Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Однако как сообщил ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже уничтожены. По информации Минобороны России, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.
ТАСС / EPA