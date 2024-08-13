Российский Ми-35 поразил толпу ВСУшников ракетами в Курской области

Российский вертолёт Ми-35 ударил по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом во вторник, 13 августа, заявили в Министерстве обороны России.

Вертолёт Ми-35 ударил по скоплению сил ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Минобороны России

"Экипаж вертолёта Ми-35 армейской авиации ВКС России нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве, подчеркнув, что все цели были ликвидированы.

По данным Минобороны РФ, задействовав авиационные средства поражения, экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.