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13 августа, 15:11

Российский Ми-35 поразил толпу ВСУшников ракетами в Курской области

Вертолёт Ми-35 ударил по скоплению сил ВСУ в приграничном районе Курской области

Боевая работа экипажей вертолётов Ми-35. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая работа экипажей вертолётов Ми-35. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российский вертолёт Ми-35 ударил по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом во вторник, 13 августа, заявили в Министерстве обороны России.

Вертолёт Ми-35 ударил по скоплению сил ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Минобороны России

"Экипаж вертолёта Ми-35 армейской авиации ВКС России нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — отметили в ведомстве, подчеркнув, что все цели были ликвидированы.

По данным Минобороны РФ, задействовав авиационные средства поражения, экипаж совершил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

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Как сообщал Life.ru, российские военные продолжают оттеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Командир спецназа "Ахмат" отмечал, что большая часть сил противника уже уничтожена. С начала атаки ВСУ потеряли более двух тысяч военнослужащих. Обстановку в регионе контролирует российская армия.

Никита Осипов
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