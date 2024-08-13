Маск после беседы с Трампом предложил интервью Камале Харрис
Илон Маск, Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, Sir. David
Американский предприниматель Илон Маск, который взял интервью у экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, предложил провести беседу вице-президенту и кандидату от демократов Камале Харрис. Соответствующий пост основатель SpaceX оставил в своей соцсети X.
"Буду рад принять у себя Камалу на X Spaces тоже", — отметил он.
Напомним, интервью Трампа Маску состоялось 13 августа в соцсети X и продолжалось примерно два часа. Его послушали уже более 19 миллионов пользователей. Перед интервью хакеры обвалили соцсеть X, из-за чего беседа началась позже запланированного. В разговоре с предпринимателем Трамп, в частности, раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения. Кроме того, республиканец заявил, что хотел бы вновь поладить с президентом РФ Владимиром Путиным.