Маск после беседы с Трампом предложил интервью Камале Харрис

Американский предприниматель Илон Маск, который взял интервью у экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, предложил провести беседу вице-президенту и кандидату от демократов Камале Харрис. Соответствующий пост основатель SpaceX оставил в своей соцсети X.