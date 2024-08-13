Трамп сравнил Байдена с овощем, и заявил, что Харрис будет ещё хуже

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сравнил с овощем действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. В то же время, как он заявил в интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску, вице-президент США Камала Харрис в случае своей победы на выборах "будет ещё хуже".

"Байден близок к стадии овоща, по моему мнению", — заявил миллиардер.

Республиканец сообщил, что смотрел кадры об отдыхе нынешнего американского лидера на пляже, где тот едва мог ходить. При этом, по словам Трампа, Харрис будет хуже, чем Байден, если станет главой государства.