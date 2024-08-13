"Используют молодых и старых": Трамп заявил о серьёзной проблеме Украины
Трамп признал, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил, что у киевского режима не хватает военных для продолжения конфликта. Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску.
"У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — заявил 45-й американский лидер.
В то же время бывший хозяин Белого дома признал мощь Вооружённых сил РФ. Он также напомнил о победе СССР над нацистской Германией и победе Российской империи над Наполеоном.
Помимо этого, Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин является "хорошим переговорщиком". А ещё миллиардер осудил действующего главы США Джо Байдена, который допустил саму возможность вступления Незалежной в Североатлантический альянс.
До этого в рамках этого интервью Трамп признался, что в ходе выступления в день покушения он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции. Именно в этот момент и произошёл выстрел, который чудом не убил кандидата на пост президента Соединённых Штатов.
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