Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил, что у киевского режима не хватает военных для продолжения конфликта. Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску.

"У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — заявил 45-й американский лидер.

В то же время бывший хозяин Белого дома признал мощь Вооружённых сил РФ. Он также напомнил о победе СССР над нацистской Германией и победе Российской империи над Наполеоном.

Помимо этого, Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин является "хорошим переговорщиком". А ещё миллиардер осудил действующего главы США Джо Байдена, который допустил саму возможность вступления Незалежной в Североатлантический альянс.