Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 02:21

"Используют молодых и старых": Трамп заявил о серьёзной проблеме Украины

Трамп признал, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил, что у киевского режима не хватает военных для продолжения конфликта. Соответствующее заявление политический деятель сделал в рамках интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску.

"У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — заявил 45-й американский лидер.

В то же время бывший хозяин Белого дома признал мощь Вооружённых сил РФ. Он также напомнил о победе СССР над нацистской Германией и победе Российской империи над Наполеоном.

Помимо этого, Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин является "хорошим переговорщиком". А ещё миллиардер осудил действующего главы США Джо Байдена, который допустил саму возможность вступления Незалежной в Североатлантический альянс.

Хакеры обвалили соцсеть X перед большим интервью Трампа Маску
Хакеры обвалили соцсеть X перед большим интервью Трампа Маску

До этого в рамках этого интервью Трамп признался, что в ходе выступления в день покушения он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции. Именно в этот момент и произошёл выстрел, который чудом не убил кандидата на пост президента Соединённых Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров