"Божье провидение": Трамп в интервью Маску раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения
Трамп в интервью Маску заявил, что нелегальная миграция "спасла" ему жизнь
Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое прошло в аудиоформате в соцсети X. В частности, в нём он рассказал о пережитом покушении и пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.
В беседе с Маском экс-лидер Штатов признался, в ходе выступления в день покушения он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции в США. Именно в этот момент и произошёл выстрел, который чудом не убил политика.
"Нелегальная миграция спасла мне жизнь", — заявил Трамп, вызвав смех у Маска.
По словам бывшего главы Белого дома, всё произошедшее можно охарактеризовать как "чудо" и "божье провидение". Теперь Трамп пообещал спать в обнимку с таблицей по нелегальной миграции, которая спасла ему жизнь.
Говоря о покушении Трамп также заявил, что оно стало возможным из-за недостаточной слаженности правоохранителей в тот день. Он заявил, что оперативники накрыли его собой, но координации в их действиях не хватило.
"Для всех очевидно, что то здание должно было быть под контролем", — подчеркнул Трамп.
Напомним, покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Преступник Томас Мэтью Крукс стрелял с крыши стоящего рядом здания. Пуля задела верхнюю часть уха политика, не причинив ему большого вреда. Крукс был ликвидирован на месте. По мнению журналиста Такера Карлсона, после этого инцидента всё изменилось, а Трамп стал лидером нации.
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