"Божье провидение": Трамп в интервью Маску раскрыл, что спасло ему жизнь в день покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое прошло в аудиоформате в соцсети X. В частности, в нём он рассказал о пережитом покушении и пошутил, что нелегальная миграция спасла ему жизнь.

В беседе с Маском экс-лидер Штатов признался, в ходе выступления в день покушения он повернулся направо, чтобы посмотреть на таблицу с данными по нелегальной миграции в США. Именно в этот момент и произошёл выстрел, который чудом не убил политика.

"Нелегальная миграция спасла мне жизнь", — заявил Трамп, вызвав смех у Маска.

По словам бывшего главы Белого дома, всё произошедшее можно охарактеризовать как "чудо" и "божье провидение". Теперь Трамп пообещал спать в обнимку с таблицей по нелегальной миграции, которая спасла ему жизнь.

Говоря о покушении Трамп также заявил, что оно стало возможным из-за недостаточной слаженности правоохранителей в тот день. Он заявил, что оперативники накрыли его собой, но координации в их действиях не хватило.