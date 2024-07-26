"Стало слишком жарко": Стали известны новые подробности покушения на Трампа

Сотрудник экстренных служб, охранявший крышу, с которой стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа, незадолго до покушения на политика покинул свой пост из-за жары. Об этом сообщает Fox News .

Как рассказал телеканалу член комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Джош Хоули, эта информация ему поступила от источника, у которого есть данные о плане действий спецслужб в день покушения. По словам сенатора, температура воздуха 13 июля в Пекнсильвании достигла 33 градусов, и в какой-то момент отвечавший за ту самую крышу сотрудник экстренных служб вдруг решил, что оставаться на ней нет необходимости.