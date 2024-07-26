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26 июля, 10:08

"Стало слишком жарко": Стали известны новые подробности покушения на Трампа

Fox News: Оперативник из-за жары покинул крышу, с которой стреляли в Трампа

Сотрудник экстренных служб, охранявший крышу, с которой стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа, незадолго до покушения на политика покинул свой пост из-за жары. Об этом сообщает Fox News.

Как рассказал телеканалу член комитета Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам Джош Хоули, эта информация ему поступила от источника, у которого есть данные о плане действий спецслужб в день покушения. По словам сенатора, температура воздуха 13 июля в Пекнсильвании достигла 33 градусов, и в какой-то момент отвечавший за ту самую крышу сотрудник экстренных служб вдруг решил, что оставаться на ней нет необходимости.

"Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости", — указано в сообщении телеканала.

Директор ФБР усомнился в ранении Трампа при покушении
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа при покушении

Напомним, 13 июля Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании: 20-летний Томас Мэтью Крукс засел с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал в сторону политика несколько выстрелов. Кандидат в президенты США от Республиканской партии отделался ранением уха, преступника ликвидировали на месте. На фоне провала охраны бывшего хозяина Белого дома глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Правоохранители расследуют покушение. Например, выяснилось, что Крукс искал в Сети информацию об иностранных лидерах.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
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