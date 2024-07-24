Стрелявший в Трампа преступник искал данные об иностранных лидерах

Стрелявший в кандидата на пост президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс искал на просторах международной паутины информацию об иностранных лидерах, а также о фигурах из обеих главных партий в стране. С соответствующим заявлением на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США выступил глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

"Они (результаты поисков стрелявшего. — Прим. Life.ru) охватывают обе партии. Они охватывают как людей в США, так и даже некоторых иностранных должностных лиц", — заявил руководитель правоохранительного ведомства.

Он также подчеркнул, что это не похоже на список целей, так как речь идёт о кэшированных изображениях после поиска новостей в телефоне и лэптопе злоумышленника. По его словам, стражи правопорядка не видят каких-то логических цепочек в обнаруженной информации.