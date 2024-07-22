Фото принцессы Кейт Миддлтон нашли в телефоне стрелявшего в Трампа

В телефоне Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Дональда Трампа, нашли несколько загруженных фотографий и информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Всё это парень добавил в свой мобильник перед тем, как пойти на предвыборный митинг в Пенсильвании. Об этом сообщает "Национальное общественное радио США" (NPR).