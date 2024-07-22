Фото принцессы Кейт Миддлтон нашли в телефоне стрелявшего в Трампа
Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / Alberto Pezzali
В телефоне Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Дональда Трампа, нашли несколько загруженных фотографий и информацию о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Всё это парень добавил в свой мобильник перед тем, как пойти на предвыборный митинг в Пенсильвании. Об этом сообщает "Национальное общественное радио США" (NPR).
При этом информация о принцессе хранилась на двух телефонах и ноутбуке Крукса. ФБР изучило гаджеты стрелявшего и нашло различные интернет-запросы, связанные с Дональдом Трампом, американским президентом Джо Байденом, директором ФБР Кристофером Рэем, генеральным прокурором США Мерриком Гарландом и почему-то — британской принцессой Кейт Миддлтон.
Помимо фотографий жены принца Уильяма, стрелок сохранил на мобильник изображения Трампа и Байдена. Также Крукс записал даты предстоящего Национального съезда Демократической партии США.
Напомним, 13 июля на жизнь экс-президента Дональда Трампа было совершено покушение. Томас Мэтью Крукс скрывался с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал несколько выстрелов. Бывший президент США отделался незначительным ранением уха, нападавшего ликвидировали на месте. Сейчас следствие пытается получить доступ к аккаунтам Крукса на зарубежных зашифрованных платформах. Сам стрелявший перед выстрелом изучил территорию с помощью дронов.