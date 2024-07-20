Хотел устроить большую бойню: В США раскрыли дьявольский план стрелявшего в Трампа

Эксперты проанализировали арсенал Томаса Мэтью Крукса, покушавшегося на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и выяснили, что он планировал добиться большего числа жертв. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.

"Следователи обнаружили простейшие взрывные устройства в машине Крукса, припаркованной неподалёку от площадки, а также баллистический жилет с магазинами на 30 патронов, что указывает на его вероятное намерение устроить ещё большую бойню", — пишет издание.

По данным СМИ, последние несколько месяцев перед покушением Круксу привозили посылки с маркировкой "опасные материалы". Ему удалось сделать несколько взрывных устройств, которые должны были сработать дистанционно. Также отмечается, что парень регулярно искал в Интернете информацию про политические митинги.