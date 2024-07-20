Хотел устроить большую бойню: В США раскрыли дьявольский план стрелявшего в Трампа
WSJ: Крукс, готовя покушение на Трампа, хотел добиться большего числа жертв
Эксперты проанализировали арсенал Томаса Мэтью Крукса, покушавшегося на кандидата в президенты США Дональда Трампа, и выяснили, что он планировал добиться большего числа жертв. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на правоохранителей.
"Следователи обнаружили простейшие взрывные устройства в машине Крукса, припаркованной неподалёку от площадки, а также баллистический жилет с магазинами на 30 патронов, что указывает на его вероятное намерение устроить ещё большую бойню", — пишет издание.
По данным СМИ, последние несколько месяцев перед покушением Круксу привозили посылки с маркировкой "опасные материалы". Ему удалось сделать несколько взрывных устройств, которые должны были сработать дистанционно. Также отмечается, что парень регулярно искал в Интернете информацию про политические митинги.
При осмотре тела Крукса был найден передатчик, а в автомобиле находились приёмник и металлический ящик, в котором, вероятно, была бомба.
Напомним, 13 июля на жизнь экс-президента Дональда Трампа было совершено покушение. Томас Мэтью Крукс скрывался с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал несколько выстрелов. Бывший президент США отделался незначительным ранением уха, нападавшего ликвидировали на месте. На фоне покушения глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за безопасность Трампа, однако отказалась уходить в отставку. Следствие пытается получить доступ к аккаунтам Крукса на зарубежных зашифрованных платформах. Сам стрелявший перед выстрелом изучил территорию с помощью дронов.
X / Poirot