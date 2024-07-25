Директор ФБР усомнился в ранении Трампа при покушении
Директор ФБР Рэй усомнился, что ухо Трампа было ранено пулей
Дональд Трамп во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Обложка © X / BehizyTweets
Рана уха, полученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, могла быть вызвана не пулей, как считалось ранее. Такое мнение высказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"При всём уважении <...> есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо", — сказал он, выступая в Конгрессе США.
Также следствие не знает, могла ли пуля, попавшая в ухо бывшего президента, прилететь куда-нибудь ещё.
Напомним, 13 июля Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании: 20-летний Томас Мэтью Крукс засел с винтовкой на крыше здания неподалёку и сделал в сторону политика несколько выстрелов. Кандидат в президенты США от Республиканской партии отделался ранением уха, преступника ликвидировали на месте. На фоне провала охраны бывшего хозяина Белого дома глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Правоохранители расследуют покушение. Например, выяснилось, что Крукс искал в Сети информацию об иностранных лидерах.