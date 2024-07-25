Директор ФБР усомнился в ранении Трампа при покушении

Рана уха, полученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, могла быть вызвана не пулей, как считалось ранее. Такое мнение высказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

"При всём уважении <...> есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо", — сказал он, выступая в Конгрессе США.