Слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о готовности Киева к диалогу с Москвой кажутся неожиданными на фоне предыдущих провалов в мирных переговорах, таких как в Минске и Стамбуле. Политолог Юрий Кот в интервью "Царьграду" высказал мнение, что нынешняя риторика украинских властей изменилась под влиянием внешних факторов.

"Простреленное ухо Трампа осколками бьёт по Украине. За последнюю неделю мы наблюдаем, насколько изменилась риторика украинской власти. Ещё два года назад они кричали и скакали по поводу русского корабля, а сегодня уже просят о переговорах", — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что ситуация для Украины действительно тяжёлая: киевские власти начали искать методы выбраться из петли, в которую сами себя и загнали. При этом политолог убеждён, что Россия не отступит и доведёт дело до конца.