Политолог рассказал, кто способен подписать капитуляцию Киева вместо политиков

Капитуляцию Украины в случае изменения положения на фронте могут подписать военнослужащие, а не политики. Об этом заявил участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин. Эксперт в числе многих призвал не доверять словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ.

"Всё, о чём говорит Кулеба сейчас, — это трёп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.