Политолог рассказал, кто способен подписать капитуляцию Киева вместо политиков
Эксперт Дудкин: Капитуляцию Киева могут подписать военные без участия политиков
Капитуляцию Украины в случае изменения положения на фронте могут подписать военнослужащие, а не политики. Об этом заявил участник движения "Другая Украина" политолог Юрий Дудкин. Эксперт в числе многих призвал не доверять словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных переговорах с РФ.
"Всё, о чём говорит Кулеба сейчас, — это трёп, который не имеет никакого значения для того, чтобы выйти к переговорам или хотя бы предварительно начать их. Кулеба сделал такое заявление, поскольку ему некомфортно было находиться с Ван И, который давно говорит, что решение украинского конфликта лежит в плоскости переговоров, а не военных действий", — приводит РИА "Новости" слова эксперта.
Дудкин напомнил, что на территории Незалежной сейчас действует специальный указ, запрещающий Владимиру Зеленскому переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. В связи с этим политолог отметил, что украинские военные смогут вести переговоры с Россией и сдать вооружённые формирования в случае реального возникновения вопроса о мире. В этом деле необязательно присутствие политиков и "пустословов, как Кулеба", подытожил специалист.
Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы. Тем временем в Госдуме России констатировали волнение в Киеве после слов дипломата о мирном диалоге.
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