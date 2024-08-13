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13 августа, 00:41

Хакеры обвалили соцсеть X перед большим интервью Трампа Маску

Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть X перед его интервью с Трампом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin

Миллиардер Илон Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть X перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своём аккаунте.

"По всей видимости, на X произошла массированная DDOS-атака. Работаем над его отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим количеством слушателей в прямом эфире и опубликуем беседу позже", — заявил Маск.

По словам Маска, площадка тестировалась ранее и никаких проблем выявлено не было. Он заверил, что неотредактированное интервью с Трампом будет непременно обнародовано.

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Напомним, что большое интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа американскому миллиардеру Илону Маску было анонсировано ранее. О чём они будут беседовать не сообщалось.

Оксана Попова
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