Хакеры обвалили соцсеть X перед большим интервью Трампа Маску
Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть X перед его интервью с Трампом
Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Evan El-Amin
Миллиардер Илон Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть X перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своём аккаунте.
"По всей видимости, на X произошла массированная DDOS-атака. Работаем над его отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим количеством слушателей в прямом эфире и опубликуем беседу позже", — заявил Маск.
По словам Маска, площадка тестировалась ранее и никаких проблем выявлено не было. Он заверил, что неотредактированное интервью с Трампом будет непременно обнародовано.
Напомним, что большое интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа американскому миллиардеру Илону Маску было анонсировано ранее. О чём они будут беседовать не сообщалось.