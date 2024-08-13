Хакеры обвалили соцсеть X перед большим интервью Трампа Маску

Миллиардер Илон Маск заявил о массированной DDOS-атаке на соцсеть X перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своём аккаунте.

"По всей видимости, на X произошла массированная DDOS-атака. Работаем над его отключением. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим количеством слушателей в прямом эфире и опубликуем беседу позже", — заявил Маск.

По словам Маска, площадка тестировалась ранее и никаких проблем выявлено не было. Он заверил, что неотредактированное интервью с Трампом будет непременно обнародовано.