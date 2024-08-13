Трамп рассказал, что является главной угрозой для человечества
Трамп назвал угрозой для мира не климатические изменения, а ядерный конфликт
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп. Обложка Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Главной угрозой для человечества являются вовсе не климатические изменения, а применение ядерного оружия в рамках возможного конфликта. Об этом кандидат в президенты Соединённых Штатов от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил в интервью интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску.
"Основная угроза — это не глобальное потепление, при котором уровень мирового океана поднимется на одну восьмую дюйма в течение 400 лет. Основная угроза — это ядерное потепление, потому что сейчас у пяти стран есть значительный ядерный арсенал", — заявил 45-й американский лидер.
При этом миллиардер подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде действующего хозяина Белого дома Джо Байдена "случилась какая-нибудь глупость". Республиканец также отметил, что проводимая нынешним руководством Соединённых Штатов политика может привести к третьей мировой войне.
"Сейчас есть несколько мест, конфликты в которых могут привести к третьей мировой без каких-либо на то причин", — заключил Трамп.
Ранее Трамп в этом интервью Маску заявил, что рассчитывает на хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также сообщил, что российский лидер является "хорошим переговорщиком".