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13 августа, 02:06

Трамп заявил, что хотел бы вновь поладить с Путиным

Трамп надеется вновь поладить с Путиным в случае своей победы на выборах в США

Глава государства Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в 2019 году. Обложка © kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в 2019 году. Обложка © kremlin.ru

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на президентских выборах в США. Такую надежду он выразил в беседе с американским миллиардером Илоном Маском, которая проходит в эти минуты в аудиоформате в соцсети X.

"Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, хорошо ладить с ним — это хорошо, а не плохо", — рассказал Трамп.

Вместе с этим политик заявил, что Путин является "хорошим переговорщиком", а конфликт на Украине начался из-за действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп заявил, что его преемник с "низким уровнем IQ" сотворил глупость, пообещав Украине членство в НАТО.

Путин: РФ поддерживает слова Трампа о желании завершить конфликт на Украине
Путин: РФ поддерживает слова Трампа о желании завершить конфликт на Украине

Трамп неоднократно упоминал о своих хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным. Не так давно он заявил, что лидеры поддерживали диалог и не стремились к конфронтации. Говоря о том, почему у него такие тёплые отношения с Путиным Трамп заявил, ему проще иметь дело с сильными, чем со слабыми.

Оксана Попова
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