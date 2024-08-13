Трамп заявил, что хотел бы вновь поладить с Путиным
Трамп надеется вновь поладить с Путиным в случае своей победы на выборах в США
Глава государства Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в 2019 году. Обложка © kremlin.ru
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на президентских выборах в США. Такую надежду он выразил в беседе с американским миллиардером Илоном Маском, которая проходит в эти минуты в аудиоформате в соцсети X.
"Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, хорошо ладить с ним — это хорошо, а не плохо", — рассказал Трамп.
Вместе с этим политик заявил, что Путин является "хорошим переговорщиком", а конфликт на Украине начался из-за действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп заявил, что его преемник с "низким уровнем IQ" сотворил глупость, пообещав Украине членство в НАТО.
Трамп неоднократно упоминал о своих хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным. Не так давно он заявил, что лидеры поддерживали диалог и не стремились к конфронтации. Говоря о том, почему у него такие тёплые отношения с Путиным Трамп заявил, ему проще иметь дело с сильными, чем со слабыми.