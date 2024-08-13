Трамп заявил, что хотел бы вновь поладить с Путиным

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп рассчитывает на хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным в случае своей победы на президентских выборах в США. Такую надежду он выразил в беседе с американским миллиардером Илоном Маском, которая проходит в эти минуты в аудиоформате в соцсети X.

"Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, хорошо ладить с ним — это хорошо, а не плохо", — рассказал Трамп.