Путин: РФ поддерживает слова Трампа о желании завершить конфликт на Украине
Москва серьёзно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине и верит в его искренность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно... Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", — заявил глава российского государства.
Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах президента США сможет за сутки урегулировать ситуацию. Отдельно Трамп остановился на этой теме в ходе дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он вновь выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло.
Life.ru