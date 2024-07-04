Путин: РФ поддерживает слова Трампа о желании завершить конфликт на Украине

Москва серьёзно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине и верит в его искренность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно... Я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", — заявил глава российского государства.