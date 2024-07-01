Небензя поспорил с Трампом, пообещавшим завершить конфликт на Украине за сутки

Украинский конфликт, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, не получится разрешить за сутки. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Украинский кризис не может быть разрешён за один день", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе ООН.