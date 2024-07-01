Небензя поспорил с Трампом, пообещавшим завершить конфликт на Украине за сутки
Небензя: Украинский конфликт, несмотря на слова Трампа, нельзя уладить за сутки
Украинский конфликт, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, не получится разрешить за сутки. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Украинский кризис не может быть разрешён за один день", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе ООН.
Напомним, Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко. Тем не менее в Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.
Telegram / Постпредство России при ООН