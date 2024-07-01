Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 19:23

Небензя поспорил с Трампом, пообещавшим завершить конфликт на Украине за сутки

Небензя: Украинский конфликт, несмотря на слова Трампа, нельзя уладить за сутки

Украинский конфликт, несмотря на заявления бывшего президента США Дональда Трампа, не получится разрешить за сутки. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Украинский кризис не может быть разрешён за один день", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе ООН.

Напомним, Трамп неоднократно делал громкие заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах главы государства сможет за сутки урегулировать ситуацию. По его словам, сделать это очень легко. Тем не менее в Кремле усомнились в способности Трампа завершить украинский конфликт за сутки. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, для этого потребуется гораздо больше времени.

Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта и позвал его на Украину
Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта и позвал его на Украину
Обложка ©

Telegram / Постпредство России при ООН

Наталья Исакова
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров