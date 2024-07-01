Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

С 1 июля Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя в беседе с корреспондентами РИА "Новости" сообщал, что на это время запланировано три ключевых мероприятия.

Так, 16 июля должны пройти дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого и устойчивого миропорядка, на которых будет подниматься вопрос нового глобального "уравнения безопасности". Затем 17 июля темой для обсуждения станет ближневосточное урегулирование.

Оба мероприятия должны пройти под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Однако, по словам Небензи, пока не ясно, как будет проходить выдача виз в Соединённые Штаты для российской делегации. А 19 июля состоятся дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.