Фундаментальная основа: Гутерриш объяснил, в чём главная роль России в работе ООН
Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой в работе ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Picture alliance / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire
Россия остаётся фундаментальной основой в работе Организации Объединённых Наций, являясь большой силой, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС.
"Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила", — пояснил Гутерриш.
Он подчеркнул, что проблемы, имеющиеся у ООН, как правило, возникают по причине "сверхдержав". Поэтому, сообщил он, очень важно вести открытый и честный диалог для поддержания отношений, направленных всегда на решение проблем, а не на их усугубление.
Ранее президент России Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР подчеркнул, что текущая ситуация в мире требует реформы ООН. По его словам, эти изменения должны опираться на широкий консенсус.