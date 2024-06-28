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28 июня, 02:13

Фундаментальная основа: Гутерриш объяснил, в чём главная роль России в работе ООН

Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой в работе ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Picture alliance / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Picture alliance / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

Россия остаётся фундаментальной основой в работе Организации Объединённых Наций, являясь большой силой, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью ТАСС.

"Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила", — пояснил Гутерриш.

Он подчеркнул, что проблемы, имеющиеся у ООН, как правило, возникают по причине "сверхдержав". Поэтому, сообщил он, очень важно вести открытый и честный диалог для поддержания отношений, направленных всегда на решение проблем, а не на их усугубление.

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Ранее президент России Владимир Путин на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР подчеркнул, что текущая ситуация в мире требует реформы ООН. По его словам, эти изменения должны опираться на широкий консенсус.

Анатолий Симоненко
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