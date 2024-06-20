Путин объяснил, как должно проходить реформирование ООН
Путин заявил, что нынешняя ситуация в мире требует реформы ООН
Текущая ситуация в мире требует реформы Организации Объединённых Наций (ООН), заявил президент России Владимир Путин в Ханое на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР. По его словам, эти изменения должны опираться на широкий консенсус.
"Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник по результатам Второй мировой войны. И, конечно, ситуация в мире меняется. Это требует какого-то реформирования и этого международного института. <...> Нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин в ходе пресс-конференции в Ханое назвал ожидаемой реакцию Запада на озвученные им мирные предложения по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, президент допустил изменения в ядерной доктрине России и обратил внимание, что наша страна никого не просит о помощи в украинском конфликте.
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Текущая поездка в эту азиатскую страну стала для лидера РФ пятой на высшем государственном посту. Президент провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом, а также встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром республики Фам Минь Чинем и выпускниками советских и российских вузов.
Life.ru / Андрей Тишин