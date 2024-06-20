Путин объяснил, как должно проходить реформирование ООН

Текущая ситуация в мире требует реформы Организации Объединённых Наций (ООН), заявил президент России Владимир Путин в Ханое на брифинге по итогам государственного визита во Вьетнам и КНДР. По его словам, эти изменения должны опираться на широкий консенсус.

"Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник по результатам Второй мировой войны. И, конечно, ситуация в мире меняется. Это требует какого-то реформирования и этого международного института. <...> Нужно, чтобы эта реформа опиралась на широкий консенсус. Потому что если это будет какое-то кулуарное решение группы стран, одной страны, то это ничего хорошего не даст международному сообществу", — подчеркнул российский лидер.