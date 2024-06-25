Небензя уличил ООН в двойных стандартах из-за реакции на теракт в Севастополе
Постпред РФ Небензя обвинил ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
У России вызывает сожаление отсутствие со стороны секретариата ООН какой-либо значимой реакции по поводу теракта в Севастополе. Как заявил по этому поводу постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя, эта ситуация является ярким примером двойных стандартов.
Дипломат заявил, что Москву не удивляет умалчивание этой трагедии в западных средствах массовой информации. По его словам, жизни мирных россиян там никого не интересуют.
"Отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права, вызывает ещё большее сожаление", — заявил Небензя, назвав это наглядным примером двойных стандартов секретариата ООН.
Напомним, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. По последним сведениям, жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 153 человека ранены. Впоследствии официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел по этому поводу заявила, что использование ракет с кассетной боевой частью в населённых районах противоречит международному праву.