Небензя уличил ООН в двойных стандартах из-за реакции на теракт в Севастополе

У России вызывает сожаление отсутствие со стороны секретариата ООН какой-либо значимой реакции по поводу теракта в Севастополе. Как заявил по этому поводу постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя, эта ситуация является ярким примером двойных стандартов.

Дипломат заявил, что Москву не удивляет умалчивание этой трагедии в западных средствах массовой информации. По его словам, жизни мирных россиян там никого не интересуют.