Совбез ООН назвал гнусной и трусливой террористическую атаку в Дагестане
Совет Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) решительно осудил "гнусную и трусливую террористическую атаку" в Дагестане. Об этом говорится в тексте заявления организации.
"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 23 июня", — указано в заявлении.
Кроме того, в документе отмечается необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров предосудительных терактов. Все государства должны активно сотрудничать с Россией в соответствии с их международными обязательствами, указал Совбез ООН.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа боевиков атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД публиковало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.
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