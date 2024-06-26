Совбез ООН назвал гнусной и трусливой террористическую атаку в Дагестане

Совет Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций (ООН) решительно осудил "гнусную и трусливую террористическую атаку" в Дагестане. Об этом говорится в тексте заявления организации.

Кроме того, в документе отмечается необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров предосудительных терактов. Все государства должны активно сотрудничать с Россией в соответствии с их международными обязательствами, указал Совбез ООН.