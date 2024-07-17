Трамп рассказал об отношениях с Путиным: "Никакая война нам не угрожала"

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Они поддерживали диалог и не стремились к конфронтации, заявил кандидат в президенты США в интервью агентству Bloomberg.

"Между нами с Путиным сложились весьма хорошие отношения, мы поддерживали нормальный диалог. Никакая война нам не угрожала", — поделился бывший американский лидер.

По мнению Трампа, если бы ему удалось переизбраться на второй срок в 2020 году, то конфликта на Украине удалось бы не допустить. Он отметил также, что председатель КНР Си Цзиньпин был для него "очень хорошим другом" до пандемии коронавируса. Политик обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что сейчас Россия и Китай как никогда близки.